AGF sælger Jens Jønsson til tyrkiske Konyaspor

121 førsteholdskampe for AGF blev det til for midtbanespilleren, som kom til klubben som 11-årig.

Det er med vemod, at Jønsson forlader den klub, som han har spillet for de seneste 12 år, fortæller midtbanespilleren.

- AGF er min klub. Det er her, jeg er blevet formet som fodboldspiller, og det er da lidt vemodigt, at jeg ikke længere skal have min daglige gang på Fredensvang, siger Jønsson.

- Men jeg glæder mig også til at tage fat på helt nye udfordringer i en ny liga og i en helt anden fodboldkultur. Det er det, jeg har haft som målsætning, og det er en barndomsdrøm, som nu er gået i opfyldelse.

AGF er stolte af salget af Jens Jønsson, da han er af egen avl. Klubben mener at salget er et stort skulderklap til klubbens talentafdeling.

- Det er stort for Jens at få mulighed for at prøve sig af på et højere niveau. Det har han fortjent. Han har både talentet og viljen til at drive det vidt, og vi er stolte over, at vi har været med til at skubbe ham i den rigtige retning, siger sportschef Jens Andersson.

- Det er på alle måder en god historie for AGF. Jens er en rigtig Aarhus-dreng, der kom til os som 11-årig fra vores samarbejdsklub Lyseng. Han er gået hele vejen gennem vores talentudvikling, været på alle ungdomslandshold - senest med en flot præstation til OL - og i en alder af blot 23 år står han noteret for 121 førsteholdskampe.

Desuden fortæller klubben, at den i længere tid har været forberedt på, at Jønsson kunne blive solgt i dette transfervindue, og at det er derfor, man tidligere på dagen hentede islændingen Björn Daniel Sverrisson i norske Viking.

Konyaspor blev nummer tre i sidste sæson i den bedste tyrkiske liga, Superlig.

Længden af kontrakten fremgår ikke af pressemeddelelsen.