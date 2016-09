AGF-motor før Silkeborg-gensyn: En klub i udvikling

Det ser dermed ud til, at Silkeborg må kæmpe med næb og klør for at blive i Superligaen endnu en sæson. Men spørger man AGF's midtbanespiller Daniel A. Pedersen, der lørdag står over for sin tidligere klub, er holdet på vej i den rigtige retning.

- Der sker mange ting i Silkeborg i øjeblikket. De er ved at bygge nyt stadion og er ved at bygge et nyt hold op, så det er selvfølgelig en klub og en by i udvikling, siger han til AGF's hjemmeside.

Daniel A. Pedersen tilbragte sine ungdomsår og sine første år som professionel i Silkeborg før skiftet til AGF i sommeren 2015.

Det blev til 82 superligakampe og 30 1. divisionskampe for de rødblusede, som han stadig har et nært forhold til.

- Det bliver sjovt at møde Silkeborg, og jeg har stadig mange gode bekendte i Silkeborg. Vi mødte dem i den seneste sæson i pokalturneringen. Det var også en sjov oplevelse, selv om jeg ikke kom på banen, men det håber jeg, at jeg gør på lørdag, siger han.

Den fysisk stærke midtbaneslider fik et slag over anklen i starten af august og har siden kæmpet for at komme tilbage på banen. I indeværende sæson er det blot blevet til 101 minutter på grønsværen.