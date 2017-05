AGF-målscorer ærgrer sig over sen Viborg-udligning

Men en sen udligning til 2-2 fra hjemmeholdets Serge Deble sørgede for, at alt er helt åbent før returopgøret på søndag i Aarhus.

AGF's målscorer til 2-1, Kasper Junker, ærgrer sig over den sene udligning i duellen mellem de to jyske klubber, hvor vinderen sikrer endnu en sæson i Superligaen.

- Jeg er ikke helt tilfreds med uafgjort. Det er en blandet følelse. Vi føler, at vi er i kontrol, vi spiller godt og giver stort set ikke chancer væk.

- Så det er irriterende, at de får det mål til 2-2 her til sidst, og det gør, at vi står tilbage og er lidt skuffede, selv om det er et meget fint resultat for os inden returopgøret.

- Lige nu er vi skuffede, men jeg tror, at vi tænker lidt anderledes i morgen, siger Kasper Junker til stiften.dk.

Hans holdkammerat Morten "Duncan" Rasmussen skrev historie, da han på et straffespark udlignede til 1-1 i første halvleg.

Dermed kom AGF-angriberen op på 140 superligamål, og han er nu alene i spidsen som den mest scorende spiller i ligaens historie.

Mens vinderen af kampene mellem AGF og Viborg klarer frisag, skal taberen møde nummer tre i 1. division i to kampe om en plads i Superligaen i næste sæson.

AGF vil sikre redning med både 0-0 og 1-1 i returopgøret, men Kasper Junker forventer, at hans hold vil jagte sejren.

- Nej, det ligger ikke i Glen Riddersholms (AGF's træner, red.) filosofi, at vi skal ud at forsvare noget.

- Vi går efter at vinde kampen i Aarhus, det vil de også gøre, så jeg tror ikke, at det bliver en taktisk affære. Men man ved aldrig, siger han.