AGF-lejr håber på rygstød efter sejr

Efter meget svingende resultater i sæsonens indledning, håber AGF-træner Glen Riddersholm, at søndagens sejr kan give momentum og for alvor sparke sæsonen i gang for AGF.

- Vi havde ikke kalkuleret med point mod Brøndby, så det luner gevaldigt med en sejr. Det er sejre som denne, der forhåbentligt kan give noget selvtillid til spillerne, siger Glen Riddersholm.

Også Martin Spelmann, der vikarierede som AGF-anfører, var lykkelig for sejren over rivalerne fra Brøndby

- Det her var en trodsreaktion på de kampe, hvor vi har spillet under niveau i starten af sæsonen. Det var en rigtig svær kamp, så er det fantastisk at kunne give vores fans en 2-0 sejr.

- Jeg håber, sejren giver et kæmpe boost nu. Når vi kan kæmpe og løbe så meget mod et godt Brøndby-hold, så må det give os selvtillid, siger Martin Spelmann.

For et år siden tabte AGF 0-7 på hjemmebane til Brøndby, og Glen Riddersholm var efter kampen glad for at kunne vaske lidt af pletten væk.

- Vi gav en gave tilbage til de fans, der sidste år stod på det samme stadion og så os tabe 0-7 til Brøndby, siger Glen Riddersholm.

Næste opgave for AGF er på lørdag, hvor mandskabet møder AaB på udebane.