AGF kommer tættere på redning efter sejr over Esbjerg

Hjemme på Ceres Park vandt AGF med 3-1 over Esbjerg i klubbernes andet playoffopgør i Alka Superligaens nedrykningsspil.

Da den første kamp endte 0-0, løste AGF med sejren billet til et playoffopgør mod Viborg om at undgå at skulle ud i flere kampe for at sikre en sæson mere i den bedste række.