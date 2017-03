AGF forlænger kontrakten med bænket klubikon

Det betyder, at den 34-årige målmand vil være at finde i AGF-truppen frem til årsskiftet.

Steffen Rasmussen er degraderet til reservemålmand i AGF, men han er stadig glad for at være i klubben, og torsdag har han forlænget sin kontrakt med et halvt år.

- Jeg er stadig sulten og har en stor lyst til fortsat at spille fodbold og til at bidrage på og uden for banen i den klub, jeg holder så meget af, siger Steffen Rasmussen i en pressemeddelelse fra klubben.

Målmanden har været i AGF i 16 år, og han arbejder i dag i klubbens salgsafdeling ved siden af fodboldkarrieren, mens han er under uddannelse.

Selv om Steffen Rasmussen i noget tid har stået i skyggen af Aleksandar Jovanovic i AGF-målet, så var klubben overbevist om, at kontrakten skulle forlænges.

- Steffen møder ind hver dag topmotiveret og misser stort set aldrig et træningspas - ja, han er måske endda i sin bedste fysiske form nogensinde.

- Så det har på mange måder været en let beslutning at tilbyde Steffen en forlængelse, og vi er rigtig glade for, at han har takket ja, siger Peter Christiansen, sportschef i AGF.

Steffen Rasmussen står noteret for 409 kampe for AGF. Det er tredjeflest i klubbens historie.