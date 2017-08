AGF er svækket i angrebet inden møde med OB

Angrebskollegaen blev skadet og udgik fra torsdagens træning på Fredensvang med stærke smerter i venstre skulder.

- Junkers skulder gik af led til træningen i går. I dag skal vi have foretaget en MR-scanning af ham, så vi kan vurdere omfanget af skaden. Han vil nok være ude i fire-seks uger.

- Vi starter genoptræningen med at få styrket hans stabiliserende muskler i skulderen.

- På den måde nedbringes smerterne, og han får langsomt genoprettet sin bevægelighed, fortæller fysioterapeut Uffe Hansen til AGF's hjemmeside.

Junker blev skiftet ind i mandagens kamp i Haderslev i stedet for Morten "Duncan" Rasmussen, der blev skadet i slutningen af første halvleg.

AGF har tabt tre og blot vundet én ud af de første fire kampe i Superligaen. Det vil AGF-backen Dino Mikanović ændre på mod OB.

- Vi skal tilbage til fundamentet med at arbejde hårdt, og så må fodboldspillet komme derfra. Det vigtigste er, at vi kommer på tavlen.

- Vi skal ud og vise, at det, vi så i mandags, var en offday og give alt, hvad vi har. På den måde får vi også muligheden for at levere en god kamp og tage de tre point, siger Mikanović.

- En sejr på søndag vil ikke kun give et godt springbræt til resten af efteråret. Det vil også give et rygstød i forhold til at indfri de målsætninger, vi har i Superligaen.

- Vi lever hver dag for klubben, og vi vil gøre alt for, at resultaterne også snart kommer til at blive bedre, lyder det fra Mikanović.

Der er kampstart søndag klokken 18 i Aarhus.