AG2R presser Sky på suveræniteten i feltet

Det er ikke så overraskende, at holdets kaptajn, Romain Bardet, ligger nummer tre i klassementet. Han sluttede som nummer to i sidste års Tour.

Men den hjælp, han har kunnet trække på i bjergene fra sine holdkammerater, var det næppe mange, der havde forudset.

På flere etaper har AG2R faktisk kunnet måle sig med ellers dominerende Sky i bjergene, og på søndagens etape satte det franske hold et stærkt angreb ind, som rystede Chris Froome (Sky).

Briten fik problemer med cyklen midt i angrebet og måtte hoppe af cyklen. Han var relativt hurtigt i sadlen igen, men AG2R satte så hårdt et tempo, at Froome måtte bruge alle de bedste af sin hjælpere for at komme op igen efter lang tids hård kamp.

- AG2R viste, at vi ikke er bange, og at vi er klar til at prøve ting, siger holdets sportsdirektør Julien Jurdie til Cyclingnews.

Han fortæller, at holdet har tanket stor selvtillid fra søndagens etape, og det skal bruges, når det onsdag og torsdag går løs i Alperne.

Bardet skal bruge et forspring til Froome inden enkeltstarten i Marseille lørdag, hvor den forsvarende mester er et niveau over Bardet.

- Vi skal rykke på de to dage i Alperne. Det er klart. Og vi har store forhåbninger til de to etaper, lyder det fra Jurdie.

På papiret kan holdet slet ikke matche de rytternavne, som Sky har til rådighed. Og det lille franske hold har et budget, som er omkring en tredjedel af de mægtige briter. AG2R hører så absolut til i den bløde ende af Tour-feltet rent økonomisk.

Til gengæld har man satset stort på at give Romain Bardet det mest slagkraftige hjælperkorps som overhovedet muligt i årets Tour de France, og det er lykkedes.

Det så man på søndagens etape til Le Puy-en-Velay med angrebet på rivalerne.

- Jeg takker mine holdkammerater, som gjorde det fænomenalt. De var virkelig stærke, sagde Bardet efter etapen.

- Det var en fantastisk oplevelse med otte holdkammerater omkring mig, og vi forsøgte at ruske lidt op i det hele. Det er, hvad vi arbejder for. Vi vil forsøge at kæmpe.

For selv om Bardet én gang har slået Froome i årets Tour, så ved holdet også, at det franske håb skal have hjælp til at knække Froome og Sky.

- Romain kommer ikke til at vinde Touren på egen hånd. Hvis han ender med at vinde, så bliver det sammen med holdet. Det er helt sikkert, siger Julien Jurdie.

Bardet har kun 23 sekunder op til Froome inden onsdagens etape, og han er den eneste af udfordrerne, som har et hold, der rent faktisk kan byde Froome og Sky-maskinen op til dans på bjergsiderne.