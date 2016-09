ADD-boss: Russiske hackerafsløringer er storpolitik

- Det kommer ikke bag på mig overhovedet. Vi kan se et mønster. Den russiske hackergruppe lækker lidt efter lidt, siger Michael Ask til DR.

Direktøren vil ikke afvise, at der vil komme flere danske navne frem i sagen i den kommende tid, men man skal ikke forvente dopingsager omhandlende snyd i det materiale, der givetvis bliver offentliggjort.

- Der kommer ingen afsløringer, for der er ingen oplysninger om doping i de her data. Så havde I allerede hørt om det, siger direktøren.

Forleden var det den danske svømmer Pernille Blume, der fik sine data fra OL offentliggjort, og de viste, at Blume indtog astmamidlet terbutalin, hvilket hun har dispensation til at bruge.

Fredag var det så Jeanette Ottesens tur til at blive lagt frem på hackergruppen Fancy Bears hjemmeside.

Her fremgik det, at Ottesen to gange under OL blev testet positiv for brug af samme stof, som Jeanette Ottesen også har dispensation til at bruge frem til juni 2018.

Materialet er hacket fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada), hvor systemet Adams indeholder informationer om diverse atleter fra deres læger.

Michael Ask er dog sikker på, at det hele handler om storpolitik.

- Det er storpolitik. Rusland forsøger at bruge de her oplysninger til at kaste smuds på den del af verden, der har været særdeles kritiske over for, at OL-komitéen tillod russerne at deltage i OL, siger han til DR.