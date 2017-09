AC Horsens-træner: Vi var klart bedst efter pausen

- I pausen snakker vi om, at vi skal turde at spille fodbold og turde løbe, når vi har bolden. Det gør vi, og jeg synes, at vi overmatcher FC Nordsjælland på mange parametre, siger Bo Henriksen.

- Vi var klart det bedste hold i anden halvleg og skal vel lukke den med de store chancer, som vi får skabt, og så er det lidt tragikomisk, at de scorer efter et hjørnespark i overtiden. Det må selvfølgelig ikke ske.

- Vi er utroligt skuffede, fordi vi mener egentlig, at vi fortjener sejren efter vores anden halvleg. Men at være skuffet over at spille uafgjort hjemme mod et tophold, siger jo noget om, hvor langt vi er kommet.

I størstedelen af kampen skabte FC Nordsjælland meget få store chancer, og det glæder Horsens-træneren.

- Vi klarer det rigtig godt, og de formår stort set ikke at skabe chancer imod os. Så jeg synes egentlig, at vi gør det fornuftigt i store dele af kampen, vurderer han.

I det sidste kvarter var Bo Henriksen dog ikke tilfreds med sin defensiv.

- Vi bliver passive, og det har vi haft tendenser til nogle gange, hvor vi bliver passive, når vi fører, og det skal vi arbejde med, erkender træneren.

- Der skal vi turde at skubbe frem og gå i pres i stedet for at lade dem gå rundt om os. Det var lidt det, der skete i det sidste kvarter.

AC Horsens er nummer fem i Alka Superligaen med 12 point for otte kampe.