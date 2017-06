AC Horsens mister transferfri forsvarsspiller

Den 23-årige spiller kom for to år siden til den østjyske klub fra FC Midtjylland på en toårig kontrakt, og han ønsker ikke at forlænge.

- Jeg arbejder på at finde en ny klub, og der er gode muligheder, siger Frederik Møller til Horsens Folkeblads hjemmeside.

- Jeg tog til Horsens i 1. division for at få spilletid. Det har jeg fået, og jeg er glad for, at klubben troede på mig.

- Jeg kom fra FC Midtjylland, så dengang var det flere skridt ned af stigen, og så er det naturligt, at jeg gerne vil træde et skridt op igen, siger han.

Frederik Møller var i sin første sæson hos AC Horsens med til at spille klubben op i Alka Superligaen.

I den netop overståede sæson lykkedes det for Horsens at afværge nedrykning, da klubben efter to playoffkampe besejrede Vendsyssel FF med samlet 3-1.