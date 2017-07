AC Horsens henter midtbanemotor i Vendsyssel

- Han har nogle helt åbenlyse spidskompetencer, som helt sikkert vil løfte vores hold, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

- Han er en god motor på midtbanen, han er duelstærk, og så er han en dygtig fodboldspiller. Han har alle forudsætninger for at blive en profil på vores hold, vurderer Horsens-træneren.

Ayo Simon Okosun føler sig parat til at tage turen op i Alka Superligaen.

- AC Horsens har vist sindssyg stor interesse for at få mig til klubben, og der er ingen tvivl om, at jeg passer godt ind i Bos filosofi og spillestil, siger midtbanespilleren.

- Jeg har brug for at tage det næste skridt til Superligaen, hvis jeg skal fortsætte min udvikling, og jeg glæder mig helt vildt til at begynde i AC Horsens.

- Jeg skal selvfølgelig lige finde mig tilrette i klubben, men jeg vil gerne bidrage til holdet så hurtigt som muligt, fortæller Okosun.

Horsens var i sidste sæson tæt på at ryge ud af Superligaen. Det lykkedes dog at afværge en nedrykning, da det østjyske mandskab slog Okosuns nu tidligere klub Vendsyssel over to playoffkampe.

Ayo Simon Okosun skifter med øjeblikkelig virkning og er lørdag med i en træningskamp mod FC Midtjylland.