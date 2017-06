AC Horsens hapser transferfri Viborg-spiller

Den 27-årige spiller havde kontraktudløb hos Viborg efter den forgangne sæson.

Allerede i februar blev det meldt ud, at Jonas Thorsen ville søge nye udfordringer efter otte år i Viborg.

Bo Henriksen ser frem til at arbejde med sin nye spiller.

- For mig er Jonas Thorsen en spiller med kvalitet, power og energi, der er helt fantastisk, og jeg har længe drømt om at træne ham, for han kan mange ting, og han kan spille mange positioner.

- Han udfylder alle roller rigtig godt, men han kan blive endnu bedre ved at spille centralt på banen.

- For os som klub er han en fantastisk signing, og vi glæder os rigtig meget til at arbejde sammen med ham de næste to år, siger træneren.

AC Horsens reddede sig i Superligaen ved at besejre Vendsyssel FF fra 1. division i playoffkampe.

Viborg rykkede ned efter at have tabt playoffkampe til FC Helsingør, der også spillede i den næstbedste række i sidste sæson.