Åge Hareide er bange for, at fodboldpublikum bliver træt af for meget fodbold, efter at VM er blevet udvidet til at have 48 nationer med. Arkivfoto.

Åge Hareide frygter udvandet VM med stor udvidelse

Den danske landstræner Åge Hareide er bestemt ikke begejstret for beslutningen om at udvide VM.

Allerede inden Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) tirsdag stemte for at udvide VM-slutrunderne fra 32 til 48 nationer, udtrykte den danske landstræner Åge Hareide bekymring omkring en mulig udvidelse.

- Først udvidede de EM, nu VM, og de har tidligere gjort det med Champions League.

- Man skal passe på med at fylde kalenderen helt op, så der stort set er kampe hver eneste dag, for så tror jeg, folk kan blive trætte af hele produktet, siger den norske træner til TV2 Sport.

Han har ikke svært ved at se bevæggrunden for at gøre det, men han frygter, at det kommer til at bide sig selv i halen for sporten.

- Det handler i bund og grund om at fylde sendeplanerne med mange kampe. Det betyder penge i kassen. For mig at se ser det dog ud til, at pengegalloppen i fodboldverden aldrig vil stoppe, siger Hareide.

- Det vigtige for fodbolden er at have vigtige kampe. Store kampe. Det er det, folk vil have, tilføjer han.

Flere store nationer har også udtrykt utilfredshed med VM-udvidelsen, og blandt andet har Det Spanske Fodboldforbund luftet frustration over, at man slet ikke er blevet hørt i processen.