Åge Hareide dropper Durmisi for første gang

For første gang siden juni 2015 starter Riza Durmisi ikke inde for det danske fodboldlandshold.

Under landsholdets træningslejr fortalte Durmisi, at han efter en skadespause undgår at løbe helt igennem til træning, hvis det ikke er strengt nødvendigt, men at han var helt klar til at spille kamp.

I første omgang må han nøjes med at se til fra bænken.

Åge Hareide har igen valgt at spille 4-3-3 frem for den 3-5-2-formation, som han indledte sin landstrænertid med.

Ved siden af Jens Stryger Larsen i forsvarskæden spiller Andreas Bjelland, Simon Kjær og Henrik Dalsgaard, mens Kasper Schmeichel indtager målet.

På midtbanen er det ikke overraskende William Kvist, Thomas Delaney og Christian Eriksen, som er de tre centrale spillere.

De skal forsøge at fodre angrebstrioen med Andreas Cornelius, Nicolai Jørgensen og Pione Sisto.

I den grafiske opstilling står Nicolai Jørgensen anført som den centrale angriber, mens den mere klassiske frontangriber Andreas Cornelius har en kantrolle.

I startopstillingen er der altså ikke blevet plads til Nicklas Bendtner, der er udtaget til landsholdet for første gang under Åge Hareides ledelse.

Danmarks holdopstilling ser således ud (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Bjelland, Jens Stryger Larsen - William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Andreas Cornelius, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.

Polen stiller op i en 4-4-1-1-opstilling, hvor stjerneangriberen Robert Lewandowski er ene mand i front.

Følgende 11 starter for Polen:

Lukasz Fabianski - Lukasz Piszczek, Kamil Glik, Michal Pazdan, Artur Jedrzejczyk - Jakub Blaszczykowski, Krzysztof Maczynski, Karol Linetty, Kamil Grosicki - Piotr Zielinski - Robert Lewandowski