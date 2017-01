Hyundai-køreren Hayden Paddon fra New Zealand var uheldig at køre ind i en tilskuer, som senere omkom. Arkivfoto.

50-årig spansk tilskuer mister livet under rallyløb

Rallysæsonen fik en tragisk indledning, da en 50-årig spansk tilskuer døde efter en påkørsel under åbningsetapen af Rally Monte Carlo torsdag aften.

Hyundai-køreren Hayden Paddon fra New Zealand mistede kontrollen over bilen i et venstresving på de isede veje og var uheldig at køre ind i spanieren, som stod fremme på vejen for at tage billeder.