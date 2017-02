Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen vandt bronze i 49erFX-klassen ved OL i Rio sidste år. Foto: Scanpix/Jens Nørgaard Larsen

49er-projekt skal bane vej for OL-metal i 2020 og 2024

Sejlerlandsholdet opretter en take off-gruppe for ni besætninger med henblik på at forblive i verdenseliten.

Sport - 10. februar 2017 kl. 16:30 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sejlerlandsholdet har i årevis tilhørt verdenseliten i den olympiske 49er-klasse, og nu søsætter Dansk Sejlunion et nyt projekt, der skal sikre fortsat dansk succes i klassen. Dansk Sejlunion oplyser, at man opretter en såkaldt take off-gruppe bestående af ni 49er-besætninger med primært unge sejlere, der i et fælles træningsmiljø skal bane vej for danske OL-medaljer i 2020 og 2024.

- Vi har en stor gruppe af unge 49er-sejlere med ambitioner og vilje til at investere en masse træningstimer de næste år for at nå op på internationalt niveau. - Vi kalder det take off-gruppen. Lidt svarende til en flyver, der bruger ekstra brændstof på at komme op i rejsehøjde, siger Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen. Blandt de mere erfarne navne i gruppen er den tidligere OL-guldvinder Jonas Warrer. Han er dog aktuelt på pause fra 49er-sejlads. En anden er 26-årige Michael Hansen, der deltog ved OL i Rio som lasersejler, men nu har taget et markant kursskifte over i 49eren. Gruppens første store mål er VM i Aarhus i 2018. - Jeg forventer et spændende projekt frem mod næste års VM i Aarhus som et af de første store mål for besætningerne. - Og jeg er overbevist om, at gruppen rummer en besætning, der kan sejle med om medaljerne ved OL i Tokyo. Også efter 2020 er der store perspektiver. Rammerne og talentet er der, siger Thomas Jacobsen.