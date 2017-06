25 år efter: Her er heltene fra EM 1992 i dag

Her et overblik over, hvad EM-heltene laver 25 år efter finalesejren på 2-0 over Tyskland 26. juni 1992:

Den store målmand har aldrig forladt rampelyset efter EM-triumfen.

Han opnåede store resultater med Manchester United, blandt andet fem engelske mesterskaber og en Champions League-triumf, og han spillede senere for Sporting Lissabon, Aston Villa og Manchester City, hvor karrieren sluttede i 2003.

Schmeichel blev senere tv-vært på Viasats Champions League-udsendelser, og i dag bliver han fortsat brugt som fodboldekspert og blikfang i tv-reklamer.

2. John Sivebæk, født 25. oktober 1961 (87/1).

Den stærke wingback skiftede efter EM fra franske Monaco til italienske Pescara, inden han tog hjem til Vejle. Karrieren sluttede i 1997 i AGF.

Efter karrierens afslutning begyndte John Sivebæk at arbejde som fodboldagent, et arbejde han fortsat har. Sivebæk stod blandt andet bag Thomas Gravesens skifte fra Everton til Real Madrid i 2005.

3. Kent Nielsen, født 28. december 1961 (54/3).

Den stærke stopper indstillede karrieren på landsholdet efter EM, men fortsatte klubkarrieren i AGF frem til 1994.

Kent Nielsen blev senere træner og er i dag cheftræner for OB i Alka Superligaen. På cv'et står desuden klubber som AC Horsens, Brøndby og AaB. I 2014 førte Kent Nielsen AaB til "the double", DM-guld og sejr i den danske pokalturnering.

4. Lars Olsen, født 4. februar 1961 (84/4).

Landsholdets anfører lavede efter EM et opsigtsvækkende skifte fra tyrkiske Trabzonspor til Seraing i den næstbedste belgiske række. Han var først med til at føre klubben til oprykning og dernæst en tredjeplads i den bedste række. Senere spillede han halvandet år for schweiziske Basel, inden turen i 1996 gik tilbage til Brøndby og et kort ophold i klubben.

Efter karrierestoppet i 1996 havde Lars Olsen forskellige trænerroller i Brøndby, og senere blev han cheftræner i først Randers FC og dernæst OB.

Siden 2011 har Lars Olsen været landstræner for Færøerne.

5. Henrik Andersen, født 7. maj 1965 (30/2).

Wingbacken, der måtte forlade EM i semifinalen med en uhyggelig knæskade, fortsatte karrieren i FC Köln frem til 1998. Tiden i den tyske klub blev dog præget af lange skadesperioder, og den dag i dag har Henrik Andersen fortsat problemer med sine knæ.

Efter karrierestoppet blev han fodboldagent, og i denne sæson har han arbejdet som talentspejder for den belgiske klub Anderlecht.

6. Kim Christofte, født 24. august 1960 (19/1).

Efter EM skiftede forsvarsspilleren fra Brøndby til FC Köln, og to år senere gik turen til Lierse. Christofte nåede dog aldrig at spille en betydende kamp for den belgiske klub. Året efter, i 1995, gjorde han kortvarigt comeback i dansk fodbold for barndomsklubben Ølstykke.

Senere gik Kim Christofte ind i it-branchen, og han forsøgte sig som lokalpolitiker og pokerspiller.

I dag er han direktør i virksomheden Een til Een, der står bag Det Biologiske Hus, et hus bygget på skruepæle i stedet for beton og lavet af genanvendelige materialer.

7. John "Faxe" Jensen, født 3. maj 1965 (69/4).

John Jensen brugte EM som springbræt til at blive solgt fra Brøndby til den engelske storklub Arsenal. I 1996 vendte han hjem til Brøndby, inden han sluttede sin aktive karriere som spillende træner i Herfølge.

Her skabte "Faxe" et fodboldmirakel, da han i 2000 gjorde klubben til dansk mester. Året efter rykkede Herfølge imidlertid ud af den bedste række.

Siden har John Jensen - ud over en rolle som tv-ekspert - været vidt omkring som cheftræner for Randers FC, assistenttræner for Michael Laudrup i Brøndby og Getafe og ligeledes en periode som assistent for engelske Blackburn. "Faxe" er i dag cheftræner for Fremad Amager i 1. division.

8. Johnny Mølby, født 4. februar 1969 (16/0).

Midtbanespilleren fik ikke spilletid ved EM, men kort efter slutrunden blev han solgt fra Vejle til tyske Borussia Mönchengladbach. Han kom senere til belgiske Mechelen, inden karrieren blev rundet af med ophold hos AaB, AGF og Kolding, hvor han stoppede som spillende assistenttræner med udgangen af 2003.

Johnny Mølby afløste derefter Richard Møller Nielsen som Koldings cheftræner. Senere blev Mølby assistenttræner i AGF og cheftræner i først AC Horsens og nu i Viborg.

9. Flemming Povlsen, født 3. december 1966 (62/21).

Angriberen fra Borussia Dortmund måtte allerede i foråret 1995 indstille karrieren på topplan efter adskillige knæskader.

Flemming Povlsen arbejdede senere sammen med Kent Nielsen om at udvikle talenter på Hessels Gods Fodboldkostskole, og han var sportsdirektør i FC Aarhus. Senere blev Flemming Povlsen assistenttræner i AC Horsens - med Kent Nielsen som cheftræner - Randers FC, Silkeborg og OB, og han var også angrebstræner i AGF.

Flemming Povlsen har i mange år desuden været en skarp og kritisk fodboldekspert på forskellige tv-kanaler.

10. Lars Elstrup, født 24. marts 1963 (34/13).

OB-angriberen, der scorede det vigtige mål mod Frankrig ved EM, indstillede karrieren allerede året efter triumfen i Sverige.

Lars Elstrup fortalte senere, at han havde følt sig udsat for et enormt pres under EM, og han søgte senere ind i en spirituel bevægelse.

I januar 2000 forsøgte han at gøre comeback for OB, men blev ikke tilbudt en kontrakt.

Lars Elstrup har også været centrum for en række kulørte episoder gennem årene. Sidste år løb han nøgen ind på banen under en kamp mellem Randers FC og Silkeborg i Alka Superligaen.

11. Brian Laudrup, født 22. februar 1969 (82/21).

En af landsholdets største stjerner blev få dage efter EM-finalen solgt fra tyske Bayern München til Fiorentina i Italien. Et år og en nedrykning senere kom han til storklubben AC Milan, men opholdet bød kun på begrænset personlig succes.

Brian Laudrup fandt sig selv igen i den skotske storklub Glasgow Rangers, hvor han var en uhyre populær figur i fire år. Herefter fulgte korte ophold i Chelsea og FC København, inden han i 1999 skiftede til Ajax. Her sluttede karrieren i maj 2000 på grund af en skade.

To år forinden havde Brian Laudrup afsluttet sin karriere på landsholdet efter 2-3-nederlaget til Brasilien i kvartfinalen ved VM.

Brian Laudrup, hvis soloaktioner skaffede landsholdet adskillige sejre, har i en del år fungeret som fodboldekspert på tv.

12. Torben Piechnik, 21. maj 1963 (15/0).

Forsvarsspilleren, der blev stamspiller under EM, blev i september 1992 solgt fra FC København til Liverpool, men uden den helt store succes.

To år senere blev Torben Piechnik hentet tilbage til Danmark af AGF, hvor han spillede frem til karrierestoppet i 1999.

På landsholdet gled han langsomt ud af truppen, men han var dog med ved EM i 1996 og fik spilletid som indskifter i en enkelt kamp.

Torben Piechnik er massør og driver i dag virksomheden Piechnik Massage.

13. Henrik Larsen, født 17. maj 1966 (39/5).

Midtbanespilleren, der blev delt EM-topscorer med tre mål, havde det efterfølgende lidt svært i klubkarrieren. Henrik Larsen, der var ejet af italienske Pisa, blev lejet ud til både engelske Aston Villa og tyske Mannheim, inden han vendte hjem til Lyngby i dansk fodbold. Han sluttede karrieren i 1999 hos FC København.

Som andre af EM-heltene blev Henrik Larsen senere træner, blandt andet for Færøernes landshold og Lyngby.

Sidste år blev Henrik Larsen direktør i ACT. Global, der sælger rengøringsprodukter.

14. Torben Frank, født 16. juni 1968 (5/0).

Angriberen fra Lyngby var med i to kampe ved EM, men han fik ingen landskampe efter slutrunden i Sverige.

Det skyldtes ikke mindst, at han kort efter slutrunden pådrog sig en alvorlig knæskade under fysiske test i den franske klub Lyon, der hentede ham efter EM.

Efter flere år uden kampe og en retlig strid med Lyon vendte han hjem til Danmark og spillede for Lyngby, Frem og Køge.

Torben Frank fik senere arbejde som indkøber hos Coop.

15. Bent Christensen, født 4. juni 1967 (26/8).

Angriberen er muligvis den spiller fra EM-truppen, man forbinder mindst med triumfen i Sverige. Schalke 04-angriberen blev nemlig skadet i den anden kamp mod Sverige og rejste senere hjem.

"Turbo-Bent" havde efter EM en omtumlet karriere i tysk, græsk, spansk og tyrkisk fodbold, inden han vendte hjem til Brøndby. Karrieren blev afsluttet i Brønshøj.

Bent Christensen gik senere trænervejen, og han bestred forskellige trænerjobs i Brøndby, og senere var han U19-landstrænerjobbet for Danmark. Han er i dag tilbage i Brøndby, hvor han er talenttræner.

16. Mogens Krogh, født 31. oktober 1963 (10/0).

Brøndby-målmanden fortsatte som Peter Schmeichels trofaste reserve efter EM og spillede sin sidste landskamp i 1998.

Mogens Krogh indstillede karrieren i 2002, hvorefter han arbejdede nogle år i Brøndby.

Han blev senere ansat i andre fodboldklubber, blandt andet i Hvidovre, hvor han blev gjort til direktør. Mogens Krogh var senest cheftræner for Næstved i den næstbedste række. Klubben fyrede ham i marts i år.

17. Claus Christiansen, født 19. oktober 1967 (5/0).

Forsvarsspilleren fra Lyngby blev skiftet ind både i semifinalen og finalen ved EM, og han lagde op til Kim Vilforts 2-0-scoring i finalen mod Tyskland.

Claus Christiansen stoppede allerede karrieren som 28-årig i 1995 for at få en karriere i erhvervslivet.

Claus Christiansen arbejdede først i marketingafdelingen hos tøj- og skoproducenten Nike, senere blev han ejer af en Matas, og i dag er han indehaver af en Intersport-forretning i Espergærde.

18. Kim Vilfort, født 15. november 1962 (77/14).

Brøndby-spilleren scorede det andet mål i EM-finalen mod Tyskland, og han fortsatte med at lave vigtige mål for Danmark i de efterfølgende år.

Kim Vilfort spillede sin sidste landskamp i 1996, og to år senere indstillede den målfarlige midtbanespiller karrieren i Brøndby, hvor han opnåede legendestatus blandt fansene.

Kim Vilfort har i mange år arbejdet med talenter i Brøndby, og han er i dag chef for klubbens Masterclass-afdeling.

19. Peter Nielsen, født 3. juni 1968 (10/1).

Lyngby-spilleren, der ikke fik spilletid ved EM, blev efter slutrunden solgt til tyske Borussia Mönchengladbach.

Fem år senere skiftede midtbanespilleren til FC København, men i 1999 gik turen igen til Gladbach. I sommeren 2002 vendte Peter Nielsen igen tilbage til FCK, hvor han stoppede med udgangen af 2003.

Herefter blev han cheftræner for B93, og senere var han assistent for træner Ståle Solbakken i FCK.

Sidste år blev Peter Nielsen assistenttræner for John "Faxe" Jensen i Fremad Amager.

20. Morten Bruun, født 28. juni 1965 (11/0).

Silkeborg-spilleren kom ikke på banen under EM og fik heller ikke flere landskampe i karrieren.

I 1994 var midtbanespilleren med til at sikre Silkeborg klubbens første DM-guld, og syv år senere indstillede han karrieren.

Herefter blev Morten Bruun kortvarigt cheftræner og senere pressechef i Silkeborg. Den journalistuddannede jyde var senere cheftræner for Sønderjyske.

Morten Bruun har i mange år været fodboldekspert på forskellige tv-stationer.

Cheftræner Richard Møller Nielsen, født 19. august 1937, død 13. februar 2014.

Cheftræneren bag det danske EM-guld fortsatte som landstræner for Danmark frem til 1996.

I 1995 førte han Danmark til mere sølvtøj, da Danmark vandt 2-0 over Argentina i King Fahd Cup, der i dag kendes som Confederations Cup.

Richard Møller Nielsen sluttede af med EM i England i 1996, hvor Danmark røg ud efter gruppespillet.

Herefter blev han landstræner for først Finland og siden Israel, inden han sluttede sin karriere af med et ophold hos Kolding.

Richard Møller Nielsen døde i 2014.