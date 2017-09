22-årig US Open-finalist: Dette drømmer man om som barn

For første gang siden 2002, hvor Williams-søstrene tørnede sammen, skal to amerikanere møde hinanden i kvindernes finale ved US Open.

Stephens gik videre til finalen med en sejr over Venus Williams, og Keys tog en overbevisende sejr på 6-1, 6-2 over Coco Vandeweghe.

- Jeg har det fantastisk. Det er oplevelser som disse, man drømmer om, når man vokser op, siger Keys ifølge Reuters om sejren over Vandeweghe.

- Jeg var nødt til at mande mig op til lejligheden, og jeg er bare glad for, at jeg er i finalen nu.

I finalen skal den 22-årige amerikaner stå over for sin to år ældre veninde Sloane Stephens.

Begge spillere sad ude med skader de to første måneder af 2017, men den ufrivillige pause ser ikke ud til at have påvirket deres spil på nogen negativ måde. Keys har da også stor respekt for sin modstander i grand slam-finalen.

- Sloane (Stephens, red.) er blevet en ny person. Jeg tror, hun nyder at være tilbage på banen, og det er tydeligt, at hun spiller godt for tiden, siger Keys.

Stephens slog Venus Williams med cifrene 6-1, 0-6, 7-5 i semifinalen.

Stephens og Keys har mødt hinanden en enkelt gang tidligere. Det var i Miami i 2015, og der var det Stephens, som trak det længste strå.

Finalen spilles lørdag.