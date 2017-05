20-årig kroat sender Andy Murray ud i Madrid Masters

Verdensranglistens nummer 59 havde godt styr på Murray og vandt opgøret 6-3, 6-3.

Borna Coric kom ind i turneringen som såkaldt "lucky loser", hvilket betyder, at han i første omgang ikke kvalificerede sig.

Andy Murray overtog førstepladsen på verdensranglisten i slutningen af 2016, men har kæmpet for at finde topformen.

- Jeg føler stadig, at der er et stykke vej. Jeg synes ikke, at jeg spiller perfekt i øjeblikket, sagde Andy Murray for nylig ifølge AFP.

Nederlaget betyder, at det ikke er lykkedes for Murray at nå en kvartfinaleplads i de seneste tre ATP World Tour Masters 1000-turneringer, han har spillet.

Tidligere på året måtte Andy Murray også se sig sendt ud af grand slam-turneringen Australian Open i fjerde runde.

Verdensetteren servede sig foran 1-0 i første sæt, og det blev også 2-2, da begge spillere holdt deres server, men så gik det galt for Murray.

Coric brød Murrays serv til 3-2, men Murray brød hurtigt tilbage og udlignede.

Det var dog kun for at se Coric bryde endnu en gang og også bringe sig foran 5-3, inden Andy Murray igen tabte sit serveparti og sættet med 3-6.

I andet sæt bragte den unge kroat sig foran 4-3 i sin egen serv, hvorefter han brød verdensetteren og selv servede kampen hjem, da han udnyttede sin anden matchbold.

Coric møder i kvartfinalen vinderen af opgøret mellem bulgarske Grigor Dimitrov og Dominic Thiem fra Østrig.