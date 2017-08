16-årig dansk racerkører vinder mesterskab og millioner

Med to sejre i weekenden i Moskva kunne han juble over mesterskabet, selv om der stadig resterer en afdeling.

Lundgaard er netop fyldt 16 år og kører sin første sæson i racerbil for Renault Sport Academy.

- Det er fantastisk allerede nu at kunne kalde sig mester, siger Christian Lundgaard.

- Lige nu er jeg bare super glad og har svært ved at finde ord for, hvor meget det betyder for mig.

- Jeg har arbejdet for hele tiden at lære og blive bedre og har haft mesterskabet som mit mål, så det er selvfølgelig en super følelse, at det allerede er lykkedes, tilføjer han.

Det store mål er at køre Formel 1, og ifølge Christian Lundgaards far skal millionpræmien investeres i karrieren.

- Det er helt klart, at de penge skal investeres i Christians fortsatte karriere. Sammen med Renault Sport Academy vil vi nu sætte os ned og se på, hvad der vil være den rigtige klasse for Christian at køre næste år, siger Henrik Lundgaard.