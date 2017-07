Se billedserie Simon Willer har stadig en 1. divisionsmatch for Næstved Golfklub om to uger på programmet, inden han flytter til Århus. Om han fortsætter med klubgolf derefter, ved han endnu ikke. De sidste to uger har han været afklaret omkring sit karrierestop, men han siger også, at det er gået rimelig hurtigt. For tre uger siden var han stadig ikke helt sikker. Foto: John Ringstrøm

Willer har fundet ny hylde

Sport SJ - 29. juli 2017 kl. 06:28 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golfspilleren Simon Willer fra Dianalund er snart ex-golfspiller. Han har trods en alder på kun 24 år valgt at sige stop med det professionelle cirkus.

De seneste sæsoner har han spillet turneringer under Nordic League, men man skal spille godt i finalerunderne for at komme til at leve af det.

- Jeg har ikke spillet turneringer i omkring halvanden måned, men jeg har også kæmpet med spillet i godt og vel to år. Jeg har gået og gjort mig en del tanker om fremtiden, samt arbejdet en del i Fakta, som jeg har gjort on and off de sidste otte år, siger Simon Willer.

Den 24-årige vestsjællænder spiller til daglig for Næstved Golfklub, og han har nydt »friheden« fra den professionelle golfverden, som kan være et ubarmhjertigt rakkerliv.

- Jeg har nydt ikke at skulle rejse rundt og bo i en kuffert og spille om - ja, undskyld udtrykket - »peanuts« de sidste mange uger. Det har også været med til at bekræfte mig i, at livet på Nordic League p.t. ikke er noget for mig, konstaterer Willer, der istedet starter som elev i golfbutikskæden »Golfexperten« i Tilst ved Århus.

