Sebastian Gaardhøje (t.v.) og Christoffer Petersen har begge underskrevet aftaler med Næstved Boldklub. Foto: Simon Ydesen

Video: Næstved skriver med unge talenter

Sport SJ - 08. juli 2017 kl. 17:13 Af Simon Ydesen

Trafikken har været ret ensrettet ud af Næstveds omklædningsrum, men nu er der lidt trafik den modsatte vej.

Næstved har nemlig fået papir på et par af klubbens unge talenter. Der er tale om målmandstalentet Christoffer Petersen og sidste sæsons topscorer i U19 1. division Sebastian Gaardhøje.

Netop i front er Næstved tyndt besat lige nu, så det kan blive spændende at følge Sebastian Gaardhøjes vej mod førsteholdet og spilletid, som han ganske givet vil få en del af i den kommende sæson.

- Vi har prøvet at finde en angriber ude i verden, men det kan være, at det er i vores egen talentafdeling, at vi skal finde en ny angriber, siger Jesper Frisenholm, der har sikret sig Sebastian Gaardhøje i to år.

- Han er bundseriøs, han lever og ånder for at lave mål og er en god afslutter. Han er god i presspillet og har en god hurtighed. Han er stadig ung, så han skal udvikle det, men han har i hvert fald potentialet til at blive en dygtig førsteholdsspiller hos os, siger sportschef Jesper Frisenholm om sin angriber.

Næstved har også landet en aftale med keepertalentet Christoffer Petersen, der flere gange har været til prøvetræning i Premier League-klubben Burnley. Nu bliver det dog i Næstved, at alt fokus placeres i den kommende sæson.

- Christoffer har været igennem en rigtig fin udvikling. Han har rykket sig enormt meget, så det bliver spændende at se, hvor meget han kan presse Viktor Anker, siger Jesper Frisenholm, der er glad for at have en stærkt alternativ til Anker.

- Christoffer har vist samme seriøsitet og vilje, som også gør sig gældende for Sebastian Gaardhøje. Det er derfor også dejligt, at vi forhåbentlig kan se dem tage næste skridt i deres fodboldudvikling, siger Jesper Frisenholm

