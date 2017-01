Se billedserie Der plejer at være gang i den når, der er indefodbold i Ruds Vedby. Foto: Bjørn Armbjørn

Video: Indefodboldeliten samles i Ruds Vedby

Sport SJ - 06. januar 2017 kl. 12:50 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag er dagen for det årlige indefodboldstævne i Ruds Vedby, der også går under navnet DBS Masters Cup. Med en førstepræmie på 20.000 dejlige danske kroner har selv de bedste jyske indefodboldhold valgt at lægge vejen forbi Ruds Vedby Hallen.

Blandt andet kan det altid talstærke publikum glæde sig til at se den tidligere Hobro og Silkeborg-spiller Martin Thomsen, der sammen med sin bror Peter udgør kernen på Hobro Apotek/Grønlund Gruppen, der er en stærk outsider til den endelige sejr. Samme rolle indtager MD Rustfri, der har Rishøj-profilen Dennis Schmidt som ankermand.

Stævnets to helt store favorithold er Gardin Lis og det jyske hold Kwix, der suverænt fører GPM-ranglisten, der langt hen ad vejen er afgørende for, hvilke 10 hold, der skal med til DM om to uger.

For stævnearrangør Brian Dahlin fra Ruds Vedby fodbold er det en stor dag, og han glæder sig til at kunne byde velkommen til først et stærkt og navnkundigt oldboys-felt fredag aften, mens det lørdag går løs med ovennævnte hold.

- Vi har valgt at holde elitestævnet på 24 hold for at sikre, at det er de bedste hold, som vi kan byde velkommen til. Det er alle de bedste indefodboldspillere, som vi får besøg af, så vi glæder os rigtig meget over, at vi en klub som Ruds Vedby kan stable sådan et arrangement på benene, siger Brian Dahlin.

Sidste år var Patrick da Silva og Mikkel Rygaard blandt de store trækplastre, men Rygaards skifte fra Næstved til Lyngby har betydet, at han er abdiceret fra tronen som Danmarks ukronede indefodboldkonge. Den titel er der nu andre folk, som må kæmpe om.

- Der kommer en lang række dygtige spillere, og jeg glæder mig til at følge Kwix, der kommer med et par meget giftige folk i Thisteds Mikkel Agger og Sead Gavranovic. Ellers bliver det også spændende at se Martin Thomsen i aktion for Hobro Apotek/Grønlund Gruppen, siger Brian Dahlin, der også peger på det semilokale mandskab Allepos Børn Græder med Erdogan Aslan og Jonas Thomsen kan være med fremme, når stævnet skal afgøres.

Lørdagens store GPM-stævne begynder klokken 9, og Brian Dahlin forventer, at de afgørende kampe påbegyndes omkring klokken 18.30.