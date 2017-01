Se billedserie Sådan ser det ud, når man løfter en pokal. Foto: Simon Ydesen

Video: Bare 48 sekunder gav basket-guld

Sport SJ - 28. januar 2017 kl. 20:08 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 48 sekunder tilbage af pokalfinalen var Team FOG Næstved bagud med 78-70 mod Horsens, der allerede var begyndt at fejre pokaltitlen. Det samme var de lokale fans, mens de 300 medrejsende Team FOG Næstved-fans sad med hovederne i hænderne, mens de så småt var begyndt at indstille sig på, at det heller ikke i tredje forsøg skulle blive til en pokaltitel.

Men så trådte man ind i noget, der mindede om et parallelt univers. Det virkede i hvert fald som om, at virkeligheden for en stund var sat på pause. 48 sekunder senere stod der nemlig 81-80 til Team FOG Næstved, der på den mest medrivende måde sikrede sig en pokalsejr, der vil være samtaleemne for de heldige, der så miraklet i Horsens udfolde sig.

Hovedarkitekten bag det vanvittige comeback var Moritz Lanegger, der med to trepointsscoringer fik vendt kampen på helt ufattelig vis.

- Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Det her må være et af de mest sindssyge comebacks i europæisk basket. Det har jeg aldrig set magen til, og slet ikke i en finale som denne her, siger Moritz Lanegger.

- Vores træner havde sagt, at vi skulle holde Horsens under 82 point for at vinde, og han fik ret. Det var ellers en skidt anden halvleg fra vores side, men det blev alt sammen lige meget, da vi først kom tilbage, siger en af de helt store helte.

Dagens længste Team FOG Næstved-helt hed Philip Nolan, der havde kampens afgørelse i sine hænder. Med 0,8 sekund tilbage af kampen blev han fejlet ved stillingen 80-80. Han brændte det første straffekast for så at sætte det andet sikkert. Derefter kunne jublen bryde løs blandt de nærmest lamslåede Team FOG Næstved-fans, der dog hurtigt genvandt fatningen.

- Jeg følte mig ret sikker på, at jeg ville score, men det var bestemt nogle hektiske sekunder, siger Philip Nolan.

Pokalsejren er ikke blot første titel til Team FOG Næstved. Det er også første større titel til et hold fra Næstved Kommune.

