VIDEO: Tamme Næstved tabte

18. september 2016 Af Simon Ydesen

Næstved var rejst tidligt hjemme fra søndag morgen for at køre en tur til Skive. Den tur kunne de grønne godt have sparet, for det var ikke en indsats, der på nogen måde var otte timers buskørsel værd.

I løbet af første halvleg præsterede Næstved kun fire afslutninger, hvoraf to var af en sådan karakter, at det virkede forkert at kalde dem afslutninger. Skive var ikke mere aktive, men på en af tre afslutninger lykkedes det værterne at score ved Mathias Bersang.

Næstveds manglende farlighed fortsatte langt ind i anden halvleg. Faktisk skulle man hen til et kvarter før tid, før det for alvor blev farligt. Her var der til gengæld også gevinst, da indskiftede Mikkel Jensen fik udlignet lidt ud af ingenting.

Udligningen var ikke helt efter spil og chancer, da hjemmeholdet var klart farligst. Det var derfor heller ikke overraskende, at Skive atter kom i front, mens Næstved-forsvaret sov godt og grundigt ved et hjørnespark, som Jeppe Mogensen udnyttede til at score til 2-1, der også blev slutresultatet trods et sidste pres fra Næstved mod Skive-målet.

Tættest på en udligning kom Stefan Nygaard, men hans forsøg blev snuppet af Skive-keeper Daniel Krog.

Nederlaget var det første på udebane i denne sæson til Næstved.