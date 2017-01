De to 19-årige Jasper Jacobsen (t.v.) og Mathias Bjørn er klar til at tørne ud for Næstved/Herlufsholm efter returneringen fra TMS Ringsted. Foto: John Ringstrøm

Unge vender hjem til reden

Næsten hele deres ungdomstid spillede de håndbold i Næstved/Herlufsholm, men som U18-spillere skiftede de til TMS Ringsted for at spille på et enkelt hak højere niveau.

- Det har været en prioritet for os at få mere konkurrene på bagpladserne, og det får vi nu med de to unge mænd. Vi fik jo Amar Skaljic skadet og »kun« Kasper Lund ind, så vi fik ikke udvidet truppen, konstaterer træner Per Berg, der glæder sig over tilgangen af de to.