Simon Petersen nåede kun at spillet fire kampe for Næstved/Herlufsholm i den forgangne sæson. I hjemmekampen mod Køge ødelagde han korsbåndet, og til sommer skal han opereres i knæet for anden gang. Foto: Jeppe Lodberg

Uheldig Næstved-målmand skal under kniven igen

Sport SJ - 18. maj 2017 kl. 08:31 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. divisionsklubben Næstved/Herlufsholm har kun én kontraktspiller, men det er ikke meget glæde, sydsjællænderne har haft af målmand Simon Petersen på det seneste - i hvert fald ikke på banen.

I sidste sæson ødelagde han korsbåndet allerede i fjerde spillerunde, og så var sæsonen slut for den 22-årige keeper, der kom til klubben fra Mors/Thy for to år siden.

Efter en operation på Næstved Sygehus kom Simon Petersen godt igang med genoptræningen og forlængede sin aftale med klubben.

Håbet var at han ville være spilleklar igen, når den nye sæson begynder til efteråret, men det bliver der ikke noget af. Målmanden skal nemlig under kniven igen.

- Det er meget frustrerende. Men det blev desværre ikke lavet ordentligt første gang. Så de har pillet det nye korsbånd ud igen, siger Simon Petersen, der må vente med næste operation til slutningen af juli eller begyndelsen af august.

- Når de skifter et korsbånd, så borer de huller i lårbens- og skinnebensknoglen. De huller var blevet for store, så jeg har fået sat noget knogle op, og det skal have et par måneder til at gro fast. Og så skal jeg have samme operation igen, siger han.

Den nye operation kommer til at foregå på Bispebjerg Hospital, for Simon Petersen har ikke lyst til at lade kirurgerne i Næstved prøve én gang til.

- Planen er, at når jeg er blevet opereret, så kommer jeg i et intensivt forløb hos en fysioterapuet i tre-fire måneder. Derefter prøver vi at se, om jeg er i stand til at stå på mål med en skinne på. Hvis jeg kan det, så spiller jeg - og jeg er overbevist om, at det er muligt, siger Simon Petersen.

- Det var sgu hårdt at få at vide, at jeg skulle opereres igen, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Nu må jeg bare knokle hårdt på med genoptræningen, og se om jeg kan blive stærk nok i knæet. Men jeg går jo nok glip af de første fem-syv kampe, lyder det håbefuldt fra målmanden.