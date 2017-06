Dani Mujkanovic siger farvel til Næstved og Euro Outlets Stadion Næstved efter mere end otte års ansættelse i klubben. Nu gælder det et job som U19-træner i HB Køge. Foto: Simon Ydesen

U19-træner skifter fra Næstved til ærkerivalen

Sport SJ - 12. juni 2017 kl. 13:03 Af Simon Ydesen

Dani Mujkanovic gik i flere uger med en klar fornemmelse af, at han meget vel kunne blive ny førsteholdstræner i Næstved, hvis det endte med en nedrykning. Det betød nemlig, at Michael Hemmingsen efter alt at dømme ville sige farvel og tak for denne gang.

Det endte med en nedrykning, men til uddelt overraskelse lykkedes det Næstved og Michael Hemmingsen at blive enige om en kontraktforlængelse. Dermed blev det aldrig aktuelt at eksekvere den plan, der var lagt i tilfælde af et farvel til Hemmingsen. I så fald skulle Næstveds talentansvarlige og U19-træner Dani Mujkanovic forfremmes til cheftræner for klubbens førstehold.

Nu blev det ikke sådan, og det efterlader Dani Mujkanovic med et ønske om at prøve noget andet. Derfor foretager han det, man må betegne som et opsigtsvækkende skifte. Han bytter nemlig Næstveds U19-hold ud med HB Køges U19-hold i den kommende sæson.

- Det er fint. Jeg ved godt, at det bliver lidt betænkeligt i forhold til, at det er Næstveds største konkurrent, men i forhold til det tilbud, jeg har fået præsenteret, så er det et sted, hvor jeg sagtens kan se mig selv arbejde videre. Det er en del af gamet, og der opstod en mulighed. Og når man ønsker, at det her skal være ens levebrød, så er man nødt til at slå til, når chancen byder sig, siger Dani Mujkanovic, der selv løfter lidt af sløret for, hvorfor han har valgt at skifte til det, man på ungdomssiden må betegne som en ærkerival.

- Beslutningen blev jo truffet, fordi der var lagt en plan, hvor jeg løbende har haft en dialog med klubben om, hvad vi skulle gøre for at kunne få en række talenter op igennem systemet. I sidste øjeblik valgte klubben at gå i en anden retning, og det er fair nok, for sådan er det i en klub af Næstveds størrelse. Der er mange hensyn at tage, men jeg føler også, at jeg var havnet i en situation, hvor jeg er nødt til at komme videre, siger Dani Mujkanovic.

