Se billedserie Rasmus Grønne (4) blev efter kampen kåret som årets spiller af fanklubben Red Vikings. Det til trods for, at han kun har spillet foråret i Slagelse, men det forår har til gengæld været overbevisende. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: U-u-ubesejret suveræne Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

U-u-ubesejret suveræne Slagelse

Sport SJ - 11. juni 2017 kl. 22:17 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22 kampe, 18, sejre, fire uafgjorte og vigtigst af alt nul nederlag. Det er status for Slagelses suveræne sjællandsseriehold.

Den sidste turneringskamp mod RB06, som samtidig markerede klubbens 130 års fødselsdag, endte med en 1-0-sejr. En sejr, som burde have været større, hvis man spørger cheftræner Ulrik Balling.

- Jeg er fint tilfreds med kampen. Jeg kan godt se, at vi er gået lidt ned i tempo, siden vi sikrede os oprykningen, men indsatsen var denne gang godkendt. Det eneste jeg kan sætte en finger på er, at vi ikke scorede flere mål, for vi havde chancerne til det, siger Ulrik Balling.

Han kunne se Frederik Christensen påtage sig rollen som matchvinder for anden kamp i træk. Det skete på baggrund af en scoring efter et flot gennemført Slagelse-angreb, som endte med en iskold afslutning fra Slagelses topscorer.

Efterfølgende var der muligheder for flere Slagelse-scoringer, men skarpheden forsvandt sammen med solen bag et skytæppe, der gjorde det til en grå og halvtrist forestilling.

Roskildes mandskab havde nemlig ikke kræfter til for alvor at presse Slagelse. Det satte to skader i første halvleg en effektiv stopper for.

I anden halvleg var der heller ikke meget at komme efter for de 418 fremmødte tilskuere. Der var en del chancer, men ikke i ligeså rigt mål som i første halvleg. Slagelse var fortsat klart bedst, men det blev ikke til mere end det ene mål, og det fik efterfølgende RB06s træner til at kommentere på Slagelses spil.

- Hvis du så kampen, så fik vi to skader i første halvleg, og det var det. Vi var ikke kommet for at underholde. Det skulle Slagelse, men de spillede på lange bolde og lange indkast, så Aage Hareide har sat sine spor i Slagelse. Det er pinligt for dansk fodbold, at det er vejen frem for at rykke op. Det er min personlige mening, siger RB-træner Jesper Falck, der selv stopper som træner for holdet.