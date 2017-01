Se billedserie - Jeg vil jo gerne tage Næstved/Herlufsholm så langt som overhovedet muligt. Jeg synes holdet ser spændende ud, og vi har en ung og talentfuld trup, siger Per Berg, der netop har forlænget sin aftale som træner for det sydsjællandske 2. divisionshold. Foto: John Ringstrøm

Træneren tager et år til i Næstved/Herlufsholm

Sport SJ - 24. januar 2017 kl. 07:36 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har hele tiden været min førsteprioritet at blive i Næstved/Herlufsholm, siger Per Berg.

Heldigvis for ham ville håndboldklubben også gerne beholde træneren for det mandlige 2. divisionshold, og derfor har parterne netop forlænget aftalen med et år, så den løber til sommeren 2018.

- Den næste sæson bliver min femte i klubben, siger Per Berg, der dog endnu ikke vil snakke om konkrete ambitioner for den kommende sæson.

- Det synes jeg er for tidigt, når vi endnu ikke har indfriet målsætningen for denne sæson - nemlig at blive i rækken. Og det har vi jo først, når det ikke længere er matematisk muligt, at vi kan rykke ned, siger Per Berg,

I sidste sæson førte han sydsjællænderne op i 2. division, og indtil videre er det blevet til 15 point i 14 kampe og en foreløbig sjetteplads.

I øjeblikket er der syv point ned til den gale side af nedrykningsstregen, men fremover skulle der gerne blive endnu længere.

- Klubben har en løst formuleret målsætning, der hedder, at man inden for tre år gerne vil række ud efter 1. division, siger Per Berg.

- Denne sæson er den første i den plan, men det betyder ikke, at vi SKAL rykke op om to år, men at vi med tiden skal etablere os som et tophold i rækken. Det mener jeg også er realistisk, så det arbejder vi hen imod.