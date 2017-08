- Jeg er godt smadret i kroppen efter træning både tirsdag og torsdag. Og onsdag spillede jeg både fodbold og tennis med nogle venner. Så det bliver en hård opstart, siger Mathias Thomsen, der ikke er i sin sædvanlige håndboldform efter to måneders ferie i Mellemamerika. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Topscorer tager en sæson mere

Sport SJ - 12. august 2017 kl. 08:31 Af Claus Rasmussen

Efter sidste sæson tog Korsør Slagelses playmaker og topscorer Mathias Thomsen på en to måneder lang rejse i Mellemamerika for at komme langt væk fra håndbolden og tænke over, om sporten overhovedet skulle være en del af hans liv fremover.

Efter nogle uger stod det klart, at det skulle den, og nu har den 23-årige slagelseaner også besluttet sig til hvor, han vil spille.

Og valget faldt på Korsør Slagelse.

- Jeg har haft en rigtig god snart med Jes (sportschef Jes Christensen, red.) og tager et år mere. Jeg komme til at bruge meget tid på job og uddannelse, så det kommer til at fylde meget, men klubben var meget fleksibel, så det var en af hovedårsagerne til, at jeg valgte at blive, siger Mathias Thomsen.

- Så har jeg jo også nogle gode venner i klubben fra sidste år, og desuden synes jeg, at det er et spændende hold med unge lokale drenge.

Mathias Thomsen fik henvendelser fra både jyske, fynske, københavnske og øvrige sjællandske klubber - heriblandt 2. divisions-konkurrenterne fra Næstved/Herlufsholm - men i sidste ende valgte han altså det velkendte. Sådan da.

- Vi har mistet nogle spillere, men der er kommet andre til, så det er et nyt hold, vi skal have spillet sammen, siger Mathias Thomsen, der ikke tør satse hele sin kommende løn som forsikringselev i Tryg i Næstved på, at vestsjællænderne rykker op i 1. division igen med det samme.

- Umidelbart tror jeg ikke, vi rykker direkte op. Det er ikke umuligt, men i første omgang skal vi have fokus på at få spillet holdet ordentligt sammen, og så må vi se, om det går den ene eller anden vej, siger Mathias Thomsen.