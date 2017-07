Thrane nedlagde HG

Herlufsholm-spilerne havde ikke luft til at spille hele kampen for fuld damp. Det kom til udtryk i kampens sidste tredjedel, hvor man manglede ilt til hjernerne. Alt for mange gange traf man hovedløse beslutninger med bolden, og der var ikke for alvor overskud til at komme op og true Slagelse-målet. Dog kan HG-træner Kenneth Gangsted trøste sig med, at man først skal i gang med sjællandsserien om tre uger, mens der allerede om en uges tid står point på spil for Slagelse og træner Ulrik Balling, der var godt tilfreds med, hvad han så.