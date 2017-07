Se billedserie - Jeg trak stikket helt ud, og det er det, der har gjort, at jeg er klar til håndbold igen, siger Mathias Thomsen efter to måneders rundrejse i Mellemamerika. Privatfoto

Thomsen genfandt håndboldlysten i Mellemamerika

Sport SJ - 21. juli 2017 kl. 09:34 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Mathias Thomsen blev topscorer for Korsør Slagelse i den forgangne sæson i 1. division, var det ikke ligefrem spilleglæden, der lyste ud af den 23-årige playmaker.

Han var træt. Ikke kun af vestsjællændernes bundplacering og nedrykning, men af håndbold i det hele taget.

Men nu har Mathias Thomsen fundet lysten til sin sport igen. Den lå i Mellemamerika af alle steder.

For nylig kom han hjem til Slagelse efter to måneders rundrejse i Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Costa Rica sammen med holdkammeraten Tobias Gravesen, og et efterfølgende smut til Frankrig.

Og et eller andet sted på rejsen dukkede glæden ved håndbold op igen.

- Det kan jeg ikke komme udenom..., siger Mathias Thomsen med et grin.

- I begyndelsen var det bare oplevelser, oplevelser, oplevelser. Men pludselig blev det købt flere og flere bolde, og vi havde travlt med at kaste til hinanden. Og efterhånden som vi fortalte andre rejsende og de lokale om, hvad vi lavede derhjemme, og viste dem videoer, fik jeg lyst til at komme i gang igen. Og der er da også et par klubber, der har hevet fat i mig, siger han.

Korsør Slagelses sportschef Jes Christensen har tidligere udtalt, at »der altid er plads til Thomsen«, og hos 2. divisionskollegerne i Næstved/Herlufsholm leder træner Per Berg efter en playmaker som erstatning for Kim Jørgensen.

Om det bliver en af de to klubber - eller måske en helt tredje - der får glæde af Mathias Thomsen i den kommende sæson, kan han dog endnu ikke afsløre.

- Jeg er i tænkeboks frem til august. Jeg skal starte som forsikringselev i Tryg i Næstved, men bliver boende i Slagelse. Så lige nu går jeg og tænker over, hvor det er bedst for mig at spille, og hvad jeg har lyst til, siger Mathias Thomsen.