Team Skælskør slutter i top fire

Sport - 04. januar 2017

På mandag spilles den sidste runde i grundspillet i Badmintonligaen, og Team Skælskør kan tage til udekampen mod Vendsyssel med ro i sjælen.

Trods en sæson med masser af skader og sygdom, sikrede vestsjællænderne sig nemlig en slutplacering blandt de fire bedste, da de slog Greve med 4-3 i tirsdagens hjemmekamp.

I det afgørende Golden Set gjorde Anders Skaarup Rasmussen og Line Kjærsfeldt kort proces mod Mikkel Delbo og Isabella Nielsen og vandt så sikkert som 21-10.

Dermed kunne Team Skælskør sætte to point ind på kontoen, og det betyder, at holdet er sikker på at undgå de tre øvrige tophold i den kommende kvartfinale.

- Det var dejligt at slutte godt af og få en sejr. Og det var super vigtigt at slutte i top fire, for det er svært at spille holdkampe i øjeblikket, hvor vi er et halvt hold, siger Anders Skaarup Rasmussen med henvisning til de mange skader, der har ramt truppen i sæsonens løb.

- Vi har været max uheldige, og hvis vi stadig har problemer med skader i de afgørende kampe sidst i februar og marts, så kommer vi til at mærke konkonsekvenserne. Vi har brug for alle mand for at nå langt, siger matchvinderen.