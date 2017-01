Deon Mitchell blev topscorer for Team FOG Næstved med 22 point, da man besejrede Randers. Foto: Bjørn Armbjørn

Team FOG viste finalegear

Sport SJ - 24. januar 2017 kl. 22:12 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved vandt forholdsvis ubesværet udekampen mod Randers med 87-73 i en kamp som tjente som den perfekte opvarmning for lørdagens pokalfinale mod Horsens.

Man kunne frygte, at Team FOG Næstved-spillerne i tankerne allerede var henne ved lørdagens pokalfinale mod Horsens, men det var slet ikke tilfældet, da man sikkert besejrede Randers i en kamp, som gav flere gode indikationer på, hvad man skal arbejde med inden lørdagens brag.

Gennem alle 40 minutter, var det et meget motiveret Team FOG Næstved-mandskab, der ikke tillod Randers at stjæle en sejr, som det var tilfældet tidligere på sæsonen, da kronjyderne løb med sejren i Arena Næstved.

Denne gang var der ingen slinger i valsen, og med Deon Mitchell og Devin Daly som de to skarprettere blev randhusianerne skudt stille og roligt i sænk.

De første tre quarters faldt alle ud til Team FOG Næstveds fordel. Inden sidste quarter havde man et forspring på seks point. Hjemmepublikummet måtte hurtigt indse, at spændingen var forduftet, da de sidste 10 minutter kom i gang. Her stak Team FOG Næstved nemlig af på pointtavlen, som kun Jesper Skibby i sine velmagtsdage magtede at køre fra et jagtende felt.

- Da vi var foran med 86-68 med tre minutter tilbage var kampen afgjort. Drengene skal have ros for at holde fokus hele vejen igennem. Det er ikke noget let sted at spille, men vi gjorde det nogenlunde let for os selv i denne kamp, siger Team FOG Næstved-træner Milan Skobalj.

Eneste skår i glæden var, at Team FOG Næstved undervejs præsterede 22 boldtab. Det er et antal, som skal reduceres betragteligt, hvis man skal gøre sig håb om at vinde lørdagens pokalfinale mod Horsens.

- Det var for mange boldtab, og mange af dem var helt og aldeles unødvendige. Der var ingen grund til at presse så meget på, men generelt var alt andet godkendt, siger Milan Skobalj.

Han kunne blandt andet se et levende forsvar, hvor alle mand var i stand til at vinde de direkte mand mod mand-dueller.

- Vi havde et godt forsvar. Lige netop sådan en defensiv indsats, som vi altid håber på at se. Det var meget opløftende, og det er noget, som lover godt frem mod lørdagens kamp, hvor vi kommer til at møde mange af de samme type spillere, som vi mødte i Randers. Så er jeg med på, at Horsens-spillerne lige er et niveau over de fleste af Randers' spillere, siger Milan Skobalj.

Sejren og de to point betyder, at Team FOG Næstved nu er á point med Svendborg Rabbits på rækkens tredjeplads, som er den placering, man går efter hos Team FOG Næstved med tanke på, at Bakken og Horsens er stukket af i tabelmæssig sammenhæng.