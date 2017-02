Se billedserie Cheikh Sane var ikke med i Team FOG Næstveds kamp mod Svendborg. Han havde fået sig en pålagt tænkepause efter en uacceptabel episode til Team FOG Næstveds sidste træning inden kampen. Foto:

Send til din ven. X Artiklen: Team FOG-stjernes fremtid til debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team FOG-stjernes fremtid til debat

Sport SJ - 09. februar 2017 kl. 22:48 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cheikh Sane glimrede først og fremmest ved sit fravær i torsdagens kamp mellem Team FOG Næstved og Svendborg, som Team FOG endte med at vinde 86-78.

Forklaringen på Sanes manglende tilstedeværelse var nu meget simpel - om end lettere kontroversiel.

Cheikh Sane udviste en forkert opførsel under onsdagens træning, og selvom direktør Andreas Larsen ikke ønsker at kommentere på selve episoden, så bekræfter han overfor Sjællandske, at den af de to involverede spillere, der gik over stregen i en batalje af fysisk karakter, var Cheikh Sane.

I første omgang kostede den kritisable opførsel Cheikh Sane deltagelse i torsdagens kamp mod Svendborg.

- Vi ville ikke træffe nogen forhastet beslutning om det videre forløb inden kampen, så nu sætter vi os ned og holder et møde, hvor vi drøfter Sanes fremtid i Team FOG Næstved, siger Andreas Larsen.

Han påpeger, at det er nogle helt fundamentale grundregler, som Cheikh Sane via sin opførsel har forbrudt sig imod.

- Vi er klar over, at det er konkurrencemennesker, vi har med at gøre, men det kan på ingen måde undskylde Cheikhs opførsel, og derfor skal vi finde ud af, hvad vi gør. Under alle omstændigheder kommer det her til at få konsekvenser for Cheikh Sane i et eller andet omfang, så må vi se, hvad vi finder ud af, siger Andreas Larsen.

Han ønsker ikke at kommentere på muligheden for at fyre Cheikh Sane, men sikkert er det, at man ikke kan hente en erstatning ind, hvis man river Sanes kontrakt i stykker. Derfor virker det ikke umiddelbart som en mulighed at fyre den store senegaleser.