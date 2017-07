Devin Daly skal også være en del af Team FOG Næstved til den kommende sæson. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Team FOG og Daly forlænger

Sport SJ - 16. juli 2017 kl. 21:26 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstved er i gang med at sammensætte næste sæsons mandskab, og her får man atter glæde af den alsidige forward Devin Daly, der både er stærk offensivt og defensivt.

Netop Dalys evne til at dække godt forsvar har været i høj kurs hos Team FOG Næstveds ledelse i arbejdet for at sikre Daly et år mere.

- Devin viste gennem sidste sæson, at han har alle de sportslige og menneskelige værdier, som vi gerne vil have på vores hold. Han arbejder stenhårdt, og han kan bidrage meget positivt både offensivt og defensivt, så vi er meget tilfredse med, at det bliver til et år mere, siger direktør Andreas Larsen, der fremhæver Devin Dalys evne til at arbejde i holdets tjeneste som en vigtig faktor.

- Devin gør de rigtige ting, når han er på banen. Han ved, hvornår han selv skal afslutte, men han er heller ikke for fin til at tage det hårde lidt mere ubemærkede slæb i holdets tjeneste, siger Andreas Larsen.

Daly snittede 7,7 point pr. kamp i sidste sæson, og Andreas Larsen har et håb om, at det tal sammen med de øvrige statistikker bliver forbedret for Devin Daly i den kommende sæson, hvor han er udset til at spille »small forward«.

Med Devin Daly på plads har Team FOG Næstved nu seks mand på kontrakt for den kommende sæson. Man har endnu ikke skrevet med amerikanske spillere, men det vil ske i den kommende tid.