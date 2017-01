Team FOG måtte på overarbejde

Hørsholm havde noget at revanchere efter en kæmpe blamage mod Team FOG Næstveds i de to holds pokalsemifinalemøde kort før jul.

Det var et stærkt decimeret Hørsholm-mandskab, der stillede til kamp i Næstved. Skader plager i den grad Hørsholm, men de unge gutter formåede at byde Team FOGs dyrt indkøbte udlændinge trods.

De første 20 minutter var en meget lige affære, hvor de to hold skiftedes til at være i front.

I tredje quarter begyndte bredden dog at spille ind, og det var klart til hjemmeholdets fordel. Derfor var det helt naturligt, at Team FOG Næstved kunne gå til pause inden sidste quarter med en føring på 10 point.

Med 2.30 tilbage af kampen førte gæsterne 76-71, mens Team FOG Næstved-spillerne var begyndt at skændes indbyrdes. Det fik den tidligere Hørsholm og nuværende Næstved-træner Milan Skobalj til at tage en timeout, hvor han på sin helt egen facon fik forklaret spillerne, at det var alt for tidligt at gå i panik. Den besked blev forstået, og kampen blev atter helt lige.