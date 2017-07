Team FOG henter engelsk mester-guard

Conner Washington er navnet på Team FOG Næstveds nye pointguard. Han er ikke så meget en styrmand, som Moirtz Lanegger var, men han har til gengæld et godt skud.

Sport SJ - 12. juli 2017 kl. 21:00 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved har i flere sæsoner været kendt for at sende udenlandske spillere hjem på stribe. I de seneste sæsoner har man dog fået mindsket svingdørstrafikken en smule, men helt tilfredsstillende er det stadig ikke. I et forsøg på at skabe noget stabilitet vil direktør Andreas Larsen og sportschef Thomas Foldbjerg i år at finde spillere, som man kan finde sikre referencer på, så man undgår de helt store fejltagelser, som før har sendt spillere hjem, før sæsonen overhovedet er gået i gang.

Første navn på den liste over udenlandske forstærkninger var Chris Gabriel, der tidligere har været i Team FOG Næstved. Nu har man fundet en pointguard, som man også føler sig ret sikker på vil kunne styrke Team FOG Næstved.

25-årige Conner Washington skifter til Team FOG efter en række sæsoner i den engelske storklub Leicester Riders, der er en af de største klubber i Stobritannien. Faktisk er det en forsvarende britisk mester, som det sydsjællandske medaljehåb har hentet over på det europæiske fastland. 182 centimeter høje Conner Washington var nemlig med til at hjemføre Leicesters syvende mesterskab i den forgangne sæson.

- Det er ret væsentligt for os, at vi har hentet en spiller, der er vant til at vinde. Han kommer forhåbentlig med noget vinderkultur, siger Andreas Larsen, der har trukket på assistant coach Chris Gilletts kendskab til Conner Washington.

Gillett har nemlig tidligere været assistent i netop Leicester Riders og dermed har han før arbejdet med Conner Washington.

- Chris har anbefalet Conner som en fantastisk atletisk spiller, der også har hovedet med sig. Han er sympatisk, har en rigtig god attitude og er en rigtig holdspiller, siger Andreas Larsen.

- Han er en god skytte, og så er han meget atletisk. Han er samtidig blevet hædret flere gange for sine evner som forsvarsspiller, så vi føler os sikre på, at han opfylder vores største ønsker om en god indstilling en evnen til at dække godt op, siger Andreas Larsen, der fortæller, at sportschef Thomas Foldbjerg er godt i gang med at spore sig ind på de tre amerikanske spillere, man skal have på kontrakt til den kommende sæson.