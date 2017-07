Team FOG Næstved har sikret sig en underskrift fra Kazembe Abif, der kommer til fra tysk basketball, hvor han har spillet både regionalliga og bundesliga.

Team FOG handler ind syd for grænsen

Sport SJ - 20. juli 2017 kl. 21:54 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstved har øget spillerbudgettet til den kommende sæson. En pæn portion af de ekstra lønkroner er blevet brugt på at hente Kazembe Abif til Næstved.

Han er trods det afrikanskklingende navn fra USA og dermed en af de tre amerikanere, som Team FOG Næstved regner med at få på holdkortet til den kommende sæson.

- Kazembe er hentet ind som power forward. Vi har en forventning om, at han kan blive et stort aktiv med en meget energisk og alsidig spillestil. Offensivt kan han både træde ud og skyde, mens han også er god omkring kurven, siger direktør Andreas Larsen.

Den nye Team FOG Næstved-spiller har seneste spillet i bundesligaklubben Rasta Vechta, hvor det primært blev til kampe på klubbens andethold i regionalligaen. Her snittede Abif over 22 point og ni rebounds pr. kamp. Det blev også til enkelte kampe i bundesligaen, hvor han dog ikke var fast mand. Det bliver han med garanti i Team FOG Næstved.

Med tilgangen af 24-årige Kazembe Abif har Team FOG Næstved nu rigeligt med spillere til en komplet startopstilling, men Andreas Larsen forventer, at man i løbet af de kommende uger har yderligere to amerikanere og en udenlandsk center på plads.

- Tidligere år har vi haft holdet på plads på nuværende tidspunkt, men vi har også erfaret, at det går fra at være spillernes marked til at være klubbernes marked omkring den 15. juli. Det vil sige, at vi får andre muligheder for at sikre os kvalitetsspillere, som vi ikke har givet os selv i tidligere sæsoner, siger Andreas Larsen.

Direktøren er ikke bleg for at kalde sine to endnu ukendte amerikanere for profiler.

- Det er jo hele meningen med at hente amerikanske spillere over. De skal være profiler, og nu har vi øget vores lønniveau, så vi kan tilbyde det samme som Horsens. Det vil vi jo gerne kunne se på resultaterne, men det er ikke sikkert, at det lykkes. Vi har jo selv erfaret, hvor svært det er at ramme rigtigt, når det kommer til amerikanske spillere, siger Andreas Larsen.