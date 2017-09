Se billedserie Scott Evans og Kim Astrup vandt en tæt kamp efter at have været ved at smide en stor føring væk i tredje sæt. Foto: Kenn Thomsen

TSS viste klassen på hjemmebane

Sport SJ - 07. september 2017 Af Simon Ydesen

Steen Schleicher Pedersen ville ikke byde på et udfald af torsdagens holdkamp på forhånd, men han fastslog, at han forventede en række meget lige kampe, og den profeti holdt stik.

Da Kalle Koljonen kunne juble over at have sikret TSS den fjerde og dermed afgørende sejr i holdkampen mod Vendsyssel blev forventningen om et Golden Set gjort til skamme, men det var en række marginaler blandet med vestsjællandske nerver af stål, der betød, at TSS kunne sætte tre point ind på kontoen efter en 4-2-sejr over vendelboerne.

Herredoublen med Kim Astrup og Scott Evans vandt 23-21 i tredje og afgørende sæt efter en meget afvekslende kamp, hvor det endte med, at den bedste double vandt. Det skal dog siges, at det ligeså godt kunne være tippet til Vendsyssels fordel efter en skødesløs fejl fra Kim Astrup, der med en gigantisk brøler ved 19-15 i TSS-favør satte gang i et comeback, der var lige ved at koste sejren.

- Altså hvis de ikke havde vundet, så havde Kim nok fået en kæmpe bøde, for det var godt nok en stor fejl, han lavede der, men med sejren holdt de os inde i kampen, og så må jeg rose Line Kjærsfeldt for en flot kamp, hvor hun var tættere på at vinde over Zhang, end hun sikkert selv følte, siger en meget tilfreds Steen Schleicher Pedersen.

Kjærsfeldt var tæt på at besejre verdensranglistens øjeblikkelige nummer 11 efter en meget lige kamp.

Mark Caljouw skal forsøge at løfte arven efter Hans-Kristian Vittinghus som første herresingle, og den opgave løste han på flotteste vis mod altid giftige Raul Must. Efter en kamp, hvor hver duel var en kamp på tålmodighed var esteren ganske enkelt kørt træt mod slutningen af andet sæt, da Mark Caljouw satte trumf på.

- Jeg var ikke ligeså mærket, som Raul var, men jeg kunne godt mærke, at det var en lang kamp, vi havde været ude i, så jeg var ret glad for, at jeg lukkede den i to sæt, siger Mark Caljouw.

Sideløbende med hans flotte sejr vandt den nysammensatte mixeddouble med Søren Gravholt og Carolina Marin en meget spændende kamp, der krævede tre tætte sæt, før en vinder kunne kåres.

En stor del af de flere hundrede tilskuere i Skælskør Badmintoncenter var ganske givet mødt op for at se en af verdens bedste kvindelige badmintonspillere i aktion, og Marin skuffede ikke. I vanlig stil blev der råbt og skreget efter hver vunden bold, og energiniveauet og indlevelsesevnen var i top hos den spanske verdensstjerne.

Dermed skulle TSS blot vinde en af de to sidste kampe for at sikre sig alle tre point. Den opgave løste Kalle Koljonen, da han vandt over Vendsyssels Victor Svendsen i to sæt.

Med sejren har TSS fire point efter de to første runder. Næste runde spilles i begyndelsen af oktober, når man får besøg af Aarhus