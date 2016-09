Patrick Hansen er flyvende for tiden. Det vestsjællandske stjerneskud leverede en sublim præstation, da han blev nummer to ved anden afdeling i VM-serien for U21-kørere. Foto: Rasmus Terkelsen Foto: Rasmus Terkelsen/Terkelsen-Medier.dk rasmus@terkelsen-medier.dk

Stortalent fortsætter himmelflugt

Sport SJ - 16. september 2016

Speedwaytalentet Patrick Hansen fra Jerslev har i den grad fart på for øjeblikket. Ikke alene har han fået noget, der umiskendeligt minder om et gennembrud i den danske superliga, hvor han har leveret godt for Esbjerg gennem hele sæsonen, men nu har den 17-årige knægt, der også stiller op for Glumsø i 1. division, såmænd også vist flaget på flotteste vis i U21-VM-serien.

I tjekkiske Pardubice kørte han sig på podiet med en fornem andenplads i et meget stærkt felt.

I fredagens afdeling blev det i alt til 14 point for Patrick Hansen, der var en meget tilfreds ung mand, da han skulle aflægge rapport i kølvandet på podieplaceringen.

- Allerede i første heat kunne jeg mærke, at det kørte meget godt. Jeg havde fundet en god opsætning på cyklen, og jeg følte, at jeg havde gode muligheder ude på banen, fortæller Patrick Hansen, der i finalen måtte se sig slået af en fransk kører.

Til gengæld var der stor tilfredsmed med, at det blev til en andenplads i finalen.

- Jeg lå i tæt kamp om andenpladsen, og jeg endte med at trække det længste strå i den duel. Det var meget fedt, at det blev til en andenplads i så stærkt et felt, konstaterer det vestsjællandske stortalent.

Løbet i Pardubice var det andet af tre løb i U21-VM-serien.

Inden serien gik i gang, var Patrick Hansen glad for blot at være med i det flotte selskab, men nu ærgrer han sig lidt over, at den første afdeling i England "kun" kastede seks point af sig.

- Jeg var kun delt nummer otte inden denne afdeling, så jeg er nok ikke helt med i toppen inden den sidste afdeling, og det er en skam, for jeg føler virkelig godt, at jeg kan være med helt fremme, siger Patrick Hansen.

På trods af sin unge alder var det faktisk erfaring, der var et af nøgleordene til succesen i det tjekkiske.

- Jeg har kørt på banen et par gange før i år, og det er en bane, der passer godt til mig. Der er godt med plads, så jeg kan komme ud og få noget fart på. Den første bane, vi kørte på i England, var slet ikke ligeså stor, mens jeg vidste, at den her bane var noget for mig, forklarer Patrick Hansen.

Med sine imponerende præstationer er der ingen tvivl om, at Patrick Hansen har tiltrukket sig en del opmærksomhed fra udenlandske klubber fra de store ligaer, men han er ikke indstillet på at skulle køre i udlandet næste år for en hver pris.

- På et eller andet tidspunkt vil jeg gerne ud og prøve mig af i de store ligaer, men det skal være det rigtige tilbud. Jeg har ikke selv tænkt mig at opsøge det. Jeg har også en lærlingeplads, som jeg ikke bare vil opgive, og det er svært at få kontrakter med udenlandske klubber til at hænge sammen med at være i lære som mekaniker, konstaterer Patrick Hansen.