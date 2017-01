Stor billedserie: Hobro-legender sejrede i Ruds Vedby

GPM-ranglistens førende mandskab Kwix fik med en fjerdeplads sikret sig rekorden for flest indtjente ranglistepoint på en sæson. En rekord de overtager fra MD Rustfri, der anført af Rishøjs Dennis Schmidt var dagens helt store skuffelse i Ruds Vedby, da holdet for længst var kørt hjem, da finalekampene skulle spilles.

Her blev de mange fremmødte tilskuere budt på mange tætte kampe, og i flere omgange kom dommerne i fokus for kendelser, der med rette satte sindene i kog. Det må konstateres, at der er forskel på at dømme udendørs fodbold og så den form for fodbold, der spilles indhegnet på et halgulv.