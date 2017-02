Kristoffer Munksgaard, der her scorer under en afslutningsøvelse, så meget skarp ud ved fredagens træning. Han kan meget vel komme i spil til en plads i front. Foto: Simon Ydesen

Startpladser på spil i Spanien

I høj sol og tæt på 20 graders varme har Næstved-spillerne i disse dage optimale betingelser for at finpudse formen frem mod de vigtige kampe, der skal afgøre, om holdet bliver i 1. division eller rykker en række ned.

Efter en lang rejsedag i løbet af tordagen fik spillerne fredag formiddag langt om længe rigtig græs under støvlerne, og vanen tro var det som at se kvæg blive sluppet løs på engen den første forårsdag.

Flere spørgsmålstegn

Spillerne gik til den, og for fleres vedkommende blev der udvist en for Næstved-spillere markant attitude ved fejl og mangler i spillet fra holdkammeraternes side. Endnu et tegn på, at man er klar over, hvad der står på spil i de kommende måneder.