Sebastian Nygaard gør her klar til at blive skiftet ind i træningskampen mod HIK, hvor vikarierende cheftræner Anders Clausen giver ham de sidste dessiner. Nygaard bliver nu fast inventar i Næstveds divisionstrup. Foto: John Ringstrøm

Stadig en Nygaard i Næstveds trup

Da det stod klart, at angriberen Stefan Nygaard for nogle uger siden forlod Næstveds bedste fodboldhold til fordel for AB, var holdleder Jakob Kolvig hurtig til sende Nygaards træningstøj og kamptrøje videre i systemet.

- Jeg er meget glad for at få muligheden. Det er en chance, jeg har gået og ventet på i lang tid, og det har hele tiden været mit mål at komme til at blive en del af divisionstruppen på et eller andet tidspunkt, siger Sebastian Nygaard, der primært spiller højre back.