Næstveds sportschef Jesper Frisenholm har haft nok at se til i det forgangne transfervindue, men nu kan han i hvert fald glæde sig over, at man har holdt fast i samtlige profiler. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Sportschef: Mit sværeste transfervindue indtil videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportschef: Mit sværeste transfervindue indtil videre

Sport SJ - 01. september 2017 kl. 13:29 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds ledelse har hele sommeren kæmpet en hård kamp for at holde fast i klubbens største profiler, der har været eftertragtet af højere rangerende klubber, men med transfervinduets lukning kan roen nu indfinde sig.

Spillere som Daniel Norouzi, Kristoffer Munksgaard og Jesper Christiansen har alle været rygtet til andre klubber i løbet af sommerens transfervindue, men Næstved har standhaftigt takket nej til alle tilbud.

Kalkulen fra ledelsen med sportschef Jesper Frisenholm i spidsen har simpelthen været, at det ikke har været lukrativt at vinke farvel til profiler for det, man betegner som pæne beløb. Beløb der dog på ingen måde har været store nok til at hente en passende erstatning ind for.

- Vi har hele tiden prioriteret, at vi gerne ville beholde de største profiler. Det er også derfor, vi har valgt den trupsammensætning, som vi har nu. Vi har færre spillere i truppen nu end tidligere, men det er et bevidst valg, fordi vi har haft et ønske om at bevare de profiler, der ikke havde kontraktudløb for på den måde at stå stærkest mulig, siger Jesper Frisenholm, der ikke tøver med at kalde det nu lukkede transfervindue for det sværeste, mens han har været sportschef i Næstved.

- Der er slet ingen tvivl om, at det her har været det sværeste transfervindue at komme igennem. Dels har vi skåret 40 procent i vores budget, og samtidig har vi fået bud på fire profiler, som vi har holdt fast i, selvom de har haft et ønske om at komme videre. Det har krævet en masse samtaler mellem spillerne og trænerteamet, men det virker som om, at de involverede spillere nu har affundet sig med, at det er i Næstved, at de skal spille i efteråret. Det har givet noget ro, og det har givet et løft på banen, siger Jesper Frisenholm.

Rygterne bliver ved med at dukke op, om at nu er den og den spiller ledig på markedet. Der er også mulighed i budgettet for at handle hurtigt, hvis den rette spiller banker på døren, men umiddelbart mener Jesper Frisenholm ikke, at det er så realistisk.

- Vi er meget godt tilfreds med den nuværende trup, og da der ikke er så mange kampe i den nuværende 2. divisionsstruktur, så skal det være en markant forstærkning.