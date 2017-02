Se billedserie - Man taler portugisisk i både Brasilien og Angola, men der er alligevel stor forskel på udtalen, så jeg skal virkelig spidse grundigt ører nogle gange, siger Morten Soubak, der har sagt »adeus« til landstræner jobbet i Brasilien og »olá« til Angolas stærkeste kvindehold. Foto: Scanpix Foto: Jan Christensen / FrontzoneSport/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Soubaks håndbold-eventyr fortsætter i Angola Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Soubaks håndbold-eventyr fortsætter i Angola

Sport SJ - 20. februar 2017 kl. 21:48 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Clube Desportivo Primeiro de Agosto.

Det navn siger måske ikke Hr. og Fru Håndbold-Danmark alverden, men ikke desto mindre er »Sportsklubben af 1. august« Morten Soubaks nye arbejdsgiver.

Den nu tidligere brasilianske landstræner fra Fodby lidt uden for Næstved har allerede taget hul på en fireårig aftale med den afrikanske storklub, der har hjemme i Angolas hovedstad Luanda.

Her skal han være træner for klubbens kvindehold, samt fungere som en slags sportschef og forsøge at udvikle en strategi og en rød tråd i klubbens omfattende ungdomsarbejde.

- Det er meget nyt for mig, men det er fint. Og der ser spændende ud. Det er det bedste hold i Angola, og klubben har store ambitioner, siger Morten Soubak, der til april skal forsøge at føre sit nye hold til en sejr i den afrikanske Champions League, når otte af verdensdelens bedste hold kæmper om trofæet ved en slutrunde i Marokko.

- Selvfølgelig er jeg interesseret i at blive landstræner igen engang, men lige nu er det det her. Jeg fik mulighed for at skrive et nyt eventyr-kapitel i et nyt kontinent, siger Morten Soubak.

- Jeg har aldrig boet og arbejdet i Afrika før, og jeg ser det som en sjov og spændende sportslig oplevelse. Og så er det første gang, jeg skal lægge en stor forkromet plan for en ungdomsafdeling.

Morten Soubak regner da også med at få nok at se til i sit nye job, for »1º de Agosto« er virkelig en stor klub.

- Det er en militærklub med 16-18 forskellige idrætsgrene, der er spredt ud over anlæg forskellige steder i byen. Og så er det en meget international klub med trænere fra blandt andet Spanien, Cuba og Portugal. Og fodboldtræneren, mener jeg, er fra Bosnien, siger Morten Soubak, der er imponeret over forholdene.

- Set med skandinaviske øjne, så er det overraskende, hvor fint det ser ud. Der er mange trænere i klubben, og det hele er fint struktureret. Man har også oprettet filialer i andre byer. Her man man så plukke talenter fra, når de bliver 14-15 år. Så bliver de hentet til Luanda, hvor de bor i nogle ungdomsboliger på militærområdet, bliver bespist og får skolegang. Så det er fine forhold - især hvis man kommer fra fattige kår. Der er ekstrem forskel på rig og fattig i Angola - også i forhold til i Brasilien, siger Morten Soubak.