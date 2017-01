Sorøs nye stolthed hedder Heinze

2017 bliver på alle måder et spændende år for Sorø-bokseren Daniel Heinze, der har gang i en lovende professionel karriere under kyndig ledelse af Mogens Palle. I tirsdagens avis kan man derfor læse et stort portræt af Daniel Heinze, hvor han hudløst ærligt fortæller om at gå fra et liv i fængsel til et liv i bokseringen. Et liv hvor boksningen lige nu er hans helt store fokus.