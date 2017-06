Se billedserie - Tidligere roede jeg med to årer, men i USA ror jeg kun med én. Og jeg føler, det går meget godt. Det er virkelig sjovt, for det er en helt anden teknik, siger Astrid Steensberg, Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sommerferie for fuld tryk

Sport SJ - 03. juni 2017 kl. 08:40 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Astrid Steensberg træner typisk 20 timer om ugen på University of Southern California, men nu står den på sommerferie for den unge roer, der er vendt hjem til Sorø for at.... træne endnu mere.

- Det bliver vel 25-26 timer, siger Astrid Steensberg.

Både fysisk og psykisk ligner hun én, der kan lide det, men selv om den 21-årige vestsjællænder har skruet op for træningsmængden herhjemme, får hun alligevel tid til også at nyde den tiltrængte pause fra den travle hverdag i Los Angeles.

- Jeg sover, ror, spiser og kommer helt ned i gear. Det synes jeg også er velfortjent efter fire hårde måneder. Så jeg kan virkelig mærke kontrasten. Derovre har der været meget at se til med både konkurrencer, træning og skole. Jeg vil jo også gerne have gode karakterer, og i det her semester har jeg fået den højeste karakter, man kan i mine tre fag. Det er rimelig godt, siger Astrid Steensberg med et smil.

Efter hjemkomsten fra USA har Astrid Steensberg trænet i Sorø Roklub, men fra på mandag kommer træningen til at foregå på Danmarks Rocenter i Bagsværd.

- Vi er fire piger, der sætter os sammen for at forsøge at kvalificere os til U23-VM i firer uden styrmand, fortæller Astrid Steensberg, der stiger ombord sammen med Ida Gørtz og Julie Poulsen, der også er college-roere.

Der er stadig kamp om den sidste plads, men det haster med at få fyldt båden op, for de får travlt de fire.

VM finder sted fra 19.-23. juli i Plovdiv i Bulgarien, men den første at to udtagelses-regattaer er allerede i den kommende weekend i Ratzeburg i Tyskland.

- Da jeg var med i dobbeltsculler sidste år, trænede min makker og jeg sammen i et halvt år. Nu har vi fem dage, så jeg krydser fingre for, at det går godt. Vi er allesammen nogle stærke piger, men vi har aldrig roet sammen før, så det bliver spændende, siger Astrid Steensberg.

For at blive udtaget til VM skal kvartetten vise, at de har niveau til at nå A-finalen eller være i den bedste del af B-finalen, men Astrid Steensberg har større ambitioner end det.

- Jeg har høje forventninger. Det er næstsidste gang, jeg kan være med ved U23-VM, og jeg vil gerne snart have en medalje. Så det er mit mål. Men succeskriteriet er mindst en femteplads. Så jeg håber, vi kan finde noget godt sammen, siger hun.